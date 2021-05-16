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В Госдуме предложили русскоязычным жителям Израиля переехать в Россию

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Фото: РИА Новости

Русскоговорящие жители Израиля на фоне обострения конфликта с Палестиной могут переехать в Россию. Об этом в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» сообщил председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

По его словам, такая возможность есть у большинства израильтян, говорящих по-русски. «Все, кто получал израильское гражданство, как правило, российское не теряли. Даже если у них нет российского паспорта, они могут приехать по израильскому и жить у родственников, у кого угодно», — сказал депутат.

Он отметил, что никакой специальной процедуры вывоза организовывать не нужно. Граждане Израиля могут приехать в Россию разными способами, в том числе как беженцы. «И статус могут получить, и разрешение на временное проживание. У нас много всяких разных возможностей для того, чтобы этим воспользоваться», — уточнил Калашников.

С 10 мая Израиль и палестинские группировки обстреливают друг друга ракетами. Менее чем за неделю погибли 10 израильтян и более 200 палестинцев.

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