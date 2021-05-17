Израиль атаковал дома командиров ХАМАС

ВВС Израиля атаковали дома командиров палестинского движения ХАМАС в секторе Газа. Об этом говорится в сообщении военных в Twitter.

Материалы по теме Россия выслала 20 чешских дипломатов Взрывы, работа на спецслужбы и розыск диверсантов из России — из-за чего поссорились Москва и Прага Россия ввела санкции против США Черный список американских чиновников и высылка дипломатов — чем Москва ответила Вашингтону

За несколько часов израильские истребители обстреляли девять домов высокопоставленных командиров ХАМАС, в том числе командира батальона и роты Бейт-Хануна, командира роты Газы и командира роты, входящей в состав батальона Аль-Шати.

«Пострадавшие жилые дома использовались в качестве террористической инфраструктуры. В некоторых домах также хранили оружие», — говорится в заявлении.

10 мая палестинские группировки начали массированный обстрел Израиля — в общей сложности по территории страны было выпущено более тысячи ракет. В ответ израильская армия призвала пять тысяч резервистов и провела операцию «Стражи Стены». Столкновения идут до сих пор.

По данным на 16 мая, с начала эскалации палестино-израильского конфликта были убиты десять израильтян. Палестина в результате израильских обстрелов потеряла более двухсот человек.

Быстрая доставка новостей — в «Ленте дня» в Telegram подписаться