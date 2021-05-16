Американские мусульмане решили бойкотировать праздник с Байденом из-за Израиля

Совет по американо-исламским отношениям (CAIR), влиятельная организация американских мусульман, 15 мая заявила, что бойкотирует официальное празднование в Белом доме магометанского праздника Ураза-байрам в конце священного месяца Рамадан. Причиной такого решения стало то, что администрация президента США Джо Байдена продолжает поддерживать Израиль в ходе обострения израильско-палестинского конфликта, передает The Hill.

«Мы не можем отмечать Ураза-байрам с администрацией Байдена, пока она буквально помогает, поддерживает и оправдывает режим апартеида в Израиле, обстрелы невинных мужчин, женщин и детей в секторе Газа. Президент Байден обладает политической силой и моральным авторитетом для того, чтобы остановить эту несправедливость. Мы призываем его встать на сторону жертв», — заявил директор CAIR Нихад Авад

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Авад добавил, что если нынешняя администрация США не сменит курс, это повлияет на ее отношения как с американскими мусульманами, так и со всеми остальными, кто «защищает гражданские и человеческие права». Отмечается, что другие исламские организации тоже бойкотировали праздник от администрации.

Ранее 16 мая было обнародовано число жертв с начала обострения палестино-израильского конфликта. Так, с начала эскалации палестино-израильского конфликта были убиты 10 израильтян. Палестина в результате израильских обстрелов потеряла более 200 человек.

Обострение конфликта началось на фоне столкновений израильтян и палестинцев в День Иерусалима, который отмечается в честь расширения израильского контроля на восточную часть города по итогам Шестидневной войны 1967 года. Палестина называет Восточный Иерусалим (Аль-Кудс) оккупированной территорией, что подкреплено резолюциями Совета безопасности ООН. Израиль же считает Иерусалим своей единой и неделимой столицей.