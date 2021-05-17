Израиль убил командира палестинского «Исламского джихада»

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что убила командира палестинской группировки «Исламский джихад» Хасама Абу Харбида. Об этом сообщает РИА Новости.

«Истребители ИСА и ЦАХАЛа нанесли удар по Хасаму Абу Харбиду, командиру Северного дивизиона "Исламского джихада"», — сообщили в пресс-службе ЦАХАЛ. Журналисты The Times of Israel уточнили, что Абу Харбид был ликвидирован в результате авиаудара по его дому в Газе.

Материалы по теме «Убереги нас от зла, Господь». Как иудеи, турки и арабы истребляли самый древний христианский народ Весеннее обострение. Ракетные удары и уличные бои. Начнут ли Израиль и Палестина полномасштабную войну?

По данным ЦАХАЛ, Абу Харбид, командовавший северным подразделением террористической группировки в секторе Газа, в течение почти 15 лет руководил нападениями на израильских солдат и мирных жителей. Он также предположительно несет прямую ответственность за обстрел противотанковых ракет, в результате которого на прошлой неделе был ранен израильский мирный житель.

Армия также сообщила, что вскоре после сообщения о ликвидации Абу Харбида, в израильском городе Беэр-Шева сработали сирены воздушной тревоги. «Исламский джихад» пока не прокомментировал нанесенный удар по своему командиру.

Ранее власти Израиля заявили о самом большом числе обстрелов за всю историю страны: утверждалось, что палестинские движения ХАМАС и «Исламский джихад» за последние семь дней выпустили более трех тысяч ракет по Израилю.

Израиль и палестинские группировки ведут взаимный обстрел ракетами с 10 мая. В результате массированных атак и столкновений погибли не менее 200 человек, еще около 600 — ранены. При этом пострадавших может быть еще больше.