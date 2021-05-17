Россия
 
Последние новости
В Москве у пошутившего о подготовке нападения на школу подростка нашли оружие
14-летний школьник устроил смертельное ДТП на российской трассе
Бывший глава Центра Хруничева получил пять лет колонии
Женщина внезапно напрочь забыла адрес и дату рождения из-за опухоли мозга
В ДНР и ЛНР начались сборы резервистов
Названы регионы-лидеры по вводу жилья в России
Песков отреагировал на слова Чубайса о ненависти к советской власти
Названы сроки вывода «на пенсию» легендарных советских подлодок
Кремль прокомментировал идею обмена Медведчука
Новости партнеров

Кремль увидел угрозу для России в обострении конфликта Израиля и Палестины

Перейти в «Мою Ленту»
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Дальнейшее обострение конфликта Израиля и Палестины может представлять угрозу для России. Угрозу в эскалации конфликта увидел официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает «Коммерсантъ» в понедельник, 17 мая.

По его словам, «ближневосточный регион находится не на каком-то другом континенте, это смежный с нами регион».

Песков назвал очевидным, что в случае бесконтрольного распространения конфликт несет опасность. Россия считает, что важно не допустить развития силового сценария при урегулировании палестино-израильского конфликта, подчеркнул он.

«В целом регион имеет достаточно хрупкую систему безопасности» из-за, в частности, огромного дефицита взаимного доверия, добавил он.

Ранее в понедельник власти Израиля заявили о самом большом числе обстрелов за всю историю страны: палестинские движения ХАМАС и «Исламский джихад» выпустили более трех тысяч ракет по Израилю за последние семь дней.

10 мая палестинские группировки начали массированный обстрел Израиля — в общей сложности по территории страны было выпущено более тысячи ракет. В ответ израильская армия призвала пять тысяч резервистов и провела операцию «Стражи Стены».

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Кремль считает важным предотвратить силовой сценарий палестино-израильского конфликта
Израиль заявил о самом большом числе обстрелов за всю историю страны
Число выпущенных по Израилю ракет подсчитали