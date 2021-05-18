Мир
 
Последние новости
Эрдоган проклял правительство Австрии
США призвали Армению и Азербайджан к переговорам о демаркации границы
Россия резко сократила вложения в госдолг США
В Крыму рассказали об украинской «диванной армии»
Кардиологи назвали опасность смартфонов
Умерла вдова советского разведчика Кима Филби
Госсекретарь США оценил вероятность покупки Гренландии
Британские солдаты НАТО подрались с жителями эстонского города
Ариана Гранде вышла замуж за агента по недвижимости
Новости партнеров

Катар обвинил израильскую армию в обстреле больниц и гуманитарных миссий

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Mohammed Salem / REUTERS

Здание отделения организации Красного полумесяца в секторе Газа подверглось бомбардировке израильской армии. Об этом говорится в заявлении МИД Катара.

В результате удара несколько человек погибли и получили ранения. Также дипломаты сообщили о частично разрушенной реабилитационной и протезной больнице шейха Хамада бин Халифы Аль Тани.

«Нападения на гуманитарные учреждения являются явным нарушением международного права, гуманитарных норм и ценностей», — указали дипломаты.

10 мая палестинские группировки начали массированный обстрел Израиля — в общей сложности по территории страны были выпущено тысячи ракет. В ответ израильская армия призвала пять тысяч резервистов и провела операцию «Стражи Стены». Столкновения идут до сих пор. По последним данным, c начала эскалации палестино-израильского конфликта были убиты десять израильтян и 220 жителей сектора Газа.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Палестинцы столкнулись с крупнейшей за 14 лет катастрофой из-за Израиля
Израиль нанес удар по подводной лодке ХАМАС
Израиль нанес удар по штабу Службы внутренней безопасности ХАМАС