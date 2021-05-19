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Байден предложил задавить журналистку в ответ на вопрос об Израиле

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Фото: Leah Millis / Reuters

Президент США Джо Байден в шутку предложил задавить грузовиком журналистку, задавшую ему вопрос об израильско-палестинском конфликте. Диалог произошел на испытаниях президентом грузовика Ford c электрическим двигателем, передает USA Today.

Глава государства находился за рулем автомобиля, когда репортер газеты спросила его, можно ли задать ему быстрый вопрос об обострении конфликта палестинцев и израильтян.

«Нет, нельзя. Если вы только не встанете перед машиной, и чтобы я нажал на газ. Шучу», — приводит издание слова Байдена. После этой реплики, вызвавшей смешки у журналистов, Байден начал тестирование грузовика — проехал по заасфальтированному полю на большой скорости.

В мае сообщалось, что более 120 отставных адмиралов и генералов США написали открытое письмо, в котором выразили сомнения в честной победе Байдена на президентских выборах, а также поставили под вопрос его психическое здоровье. Они также заявили, что при демократическом Конгрессе и новой администрации Соединенные Штаты «резко повернули налево к социализму и марксистской форме тиранического правления».

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