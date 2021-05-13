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Байден увидел президента США в умершем сыне

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Фото: Reuters

Президент США Джо Байден увидел возможного главу страны в своем сыне Бо, умершем в мае 2015 года. О семейной трагедии Байденов речь зашла в ходе интервью каналу MSNBC, передает ТАСС.

Вопрос об этом политику задали в конце разговора. «Вы всегда застаете меня врасплох по поводу Бо, благослови его Господь. Он должен был бы сидеть в этом кресле», — заявил Байден.

Сын 46-го президента США умер от рака мозга в возрасте 46 лет. Он был генеральным прокурором штата Делавэр. Незадолго до его смерти Байден рассматривал возможность своего участия в президентских выборах 2016 года, но отказался из-за того, что это стало бы дополнительной нагрузкой на семью, потерявшую одного из членов.

В ходе предвыборной кампании в ноябре Байден, выступая публично, оговорился: он назвал свою внучку Натали именем ее отца Бо. Известно также, что президент носит с собой четки в память об умершем сыне.

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