«Катетер» в рукаве Байдена оказался памятью об умершем сыне

Предмет, который заметили под рукавом на запястье кандидата в президенты США Джо Байдена во время теледебатов и приняли за катетер — на самом деле четки его умершего сына Бо. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на западные медиа.

«Это четки Бо», — объяснил журналистам представитель штаба Байдена Эндрю Бейтс. Байден упоминал, что с 2015 года, после смерти сына, постоянно носит эти четки в память о нем. Сообщается, что четки купил демократу его другой сын, Хантер.

Ранее журналисты сообщили о таинственной вещи на руке кандидата в президенты во время дебатов с главой США Дональдом Трампом. Помимо версии о венозном катетере, высказывались предположения, что это некое устройство для подсказок.

Вторые дебаты кандидатов на пост главы американского государства пройдут 15 октября в Майами, штат Флорида, третьи — в Нэшвилле, штат Теннесси. Выборы президента США состоятся 3 ноября.