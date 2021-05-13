В США ответили на письмо военных о психическом здоровье Байдена

Отставные военные США подписали коллективное письмо, в котором, помимо прочего, ставится под сомнение психическое и физическое здоровье президента Джо Байдена. Его текстом возмутились другие представители американской армии и эксперты, передает Huffington Post.

Профессор Джеффри Маккосланд, отставной полковник армии США, заявил, что письмо его бывших коллег — пример «эрозии отношений между военными и гражданскими, которые являются краеугольным камнем демократии». По его мнению, это опасный прецедент для истории США как страны, где армия никогда не угрожала захватить контроль над правительством.

Маккосланда особенно насторожили слова военных о нарушениях на выборах 2020 года: по его словам, представители армии раньше «никогда не нападали на мирные демократические процедуры с целью поддержать своего кандидата», он считает, что письмо — часть «откровенно антидемократической кампании». Также беспрецедентными он назвал личные нападки на верховного главнокомандующего.

Ранее в тот же день сообщалось, что более 120 отставных адмиралов и генералов США написали открытое письмо, в котором выразили сомнения в честной победе Байдена на президентских выборах, а также поставили под вопрос его психическое здоровье. Они также заявили, что при демократическом Конгрессе и новой администрации Соединенные Штаты «резко повернули налево к социализму и марксистской форме тиранического правления».