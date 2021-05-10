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Армии США предрекли крах

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Фото: TOM BRENNER / Reuters

Американской армии в случае военного конфликта грозит крах из-за недостаточного финансирования оборонного сектора, предрекла старший научный сотрудник исследовательского института The Heritage Foundation Дакота Вуд в своей статье для The National Interest.

Эксперт отметила, что состояние вооруженных сил США на данный момент вызывает опасения из-за устаревшей боевой техники и недостаточного количества той, что имеется. Вуд объяснила, что большая часть военного оборудования закупалась в 80-х и 90-х годах прошлого века, а военно-морской флот сократился вдвое за последние тридцать лет. Специалист также усомнилась в компетентности летчиков в связи с низким количеством часов налетов. «В армии нет достаточного количества подразделений, чтобы она выполнила все, что от нее может потребоваться», — резюмировала Вуд.

При этом научный сотрудник указала на «конкурентов» Вашингтона, которые за последние двадцать лет инвестировали в вооружения, о чем свидетельствуют проводимые ими учения. Она предупредила, что противники США не станут ждать, пока администрация президента Джо Байдена решит свои внутренние проблемы и модернизирует свои вооруженные силы.

Ранее агентство Bloomberg писало, что Пентагон запланировал потратить 18 миллиардов долларов на новые перехватчики для обороны от ядерных ракет из Северной Кореи и Ирана. Проект станет первым крупным оборонным госзаказом администрации президента Джо Байдена. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что наращивание потенциала американской системы глобальной противоракетной обороны (ПРО) уже привело к серьезным последствиям в сфере безопасности, а также провоцирует гонку вооружений.

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