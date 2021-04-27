Мир
 
Последние новости
Минпросвещения нашло возмутивший Путина учебник истории
«Весьма серьезного» двойника Зюганова заметили среди российских наемников в ЦАР
Россиянам посоветовали не медлить с покупкой жилья в Крыму
Назван срок появления коллективного иммунитета к COVID-19 у россиян
Три российских региона отказались закупать лекарства от COVID-19
Под Петербургом найдена сумка с частями тела пропавшей женщины
В Кремле рассказали о борьбе с ростом цен
Российский подросток устроил ГТА-заезд с полицейским на капоте и попал на видео
Голикова предупредила об угрозе нового всплеска заболеваемости COVID-19 в России
В Германии предсказали судьбу Октоберфеста
Новости партнеров
Прослушать новость

Разведку США попросили рассекретить данные о России

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Public Domain / Wikimedia

Военные США просят разведку рассекретить данные о действиях России и Китая. Об этом пишет Politico.

По данным издания, просьбу еще в 2020 году подписали главы девяти из 11 региональных командований вооруженных сил США. Они считают, что публикация сведений «о плохом поведении противников» поможет в борьбе с ними.

Военные отметили, что Вашингтон может заручиться поддержкой союзников, только «публично выступая против тех, кто бросает вызов Америке в XXI веке». Они полагают, что «Россия и Китай совершают множество тревожных действий», а потому разведывательное сообщество должно делать больше, чтобы показать это миру. «К сожалению, мы по-прежнему упускаем возможность разъяснять правду, противодействовать искажениям, исключать ложные рассказы и вовремя влиять на события, чтобы изменить ситуацию», — говорилось в документе.

Politico отмечает, что просьба произвела фурор в Пентагоне: неслыханным оказался сам факт, что ее подписали действующие боевые командиры. Источники в Минобороны отметили, что военным действительно нужна своевременная и актуальная информация, получить которую сейчас крайне сложно.

До этого в Пентагоне признали, что Россия и Китая опережают США в области стратегического вооружения.

Ранее стало известно, что военные расходы в мире за 2020 год составили почти два триллиона долларов, что на 2,6 процента выше показателей 2019-го. Россия оказалась в пятерке лидеров. В числе первых стран также США, Китай, Индия и Великобритания.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Spy chiefs look to declassify intel after rare plea from 4-star commanders
В Пентагоне признали превосходство России над США
В США призвали не делиться технологиями с Россией и Китаем
Россия оказалась в пятерке лидеров по военным расходам