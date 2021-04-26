Экономика
 
Последние новости
Ракета «Союз» с британскими спутниками стартовала с Восточного
Эксперт объяснил интерес мошенников к краже голосов и отпечатков пальцев
50-летняя ведущая снялась без белья и привлекла внимание журналистов
Следствие не нашло криминала в смерти Легкоступовой
Ветеран ФСБ рассказал о вычислении в Чернобыле иностранных шпионов
К строительству БАМ задумали привлечь заключенных
Евросоюз приготовился принять всех туристов при одном условии
В России оценили последствия Чернобыльской аварии спустя 35 лет
Перечислены признаки истощения организма от усталости
Новости партнеров
Прослушать новость

Россия оказалась в пятерке лидеров по военным расходам

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Octavio Jones / Reuters

Военные расходы в мире в 2020 году составили почти два триллиона долларов, что на 2,6 процента выше показателей предыдущего года, Россия оказалась в пятерке лидеров. Об это сообщил Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI).

Несмотря на рост военных расходов, показатели мирового валового внутреннего продукта (ВВП) сократились на 4,4 процента, в основном из-за экономических последствий пандемии COVID-19. По подсчетам института, военные расходы в целом достигли 2,4 процента от мирового ВВП, а в 2019 году аналогичный показатель был 2,2 процента. В пятерке стран с крупнейшими военными расходами в мире в прошлом году оказались США, Китай, Индия, Россия и Великобритания, на которые приходились 62 процента мировых военных расходов.

Как считает научный сотрудник SIPRI Александр Макстейнер, увеличение военных расходов США на 4,4 процента (2020-м они составили 778 миллиардов долларов) может быть обусловлено серьезными вложениями в исследования и новые разработки вооружений, а также реализацией нескольких долгосрочных проектов.

На втором и третьем местах оказались Китай и Индия. Военные расходы Китая за 2020 год увеличились на 1,9 процента, до 252 миллиардов долларов, а в Индии военные расходы составили 72,9 миллиарда долларов.

Россия на военную сферу потратила 61,7 миллиарда долларов, что на 2,5 процента больше, чем годом ранее. Закрывает пятерку лидеров Великобритания, чьи расходы на вооружение в 2020 году составили 59,2 миллиарда долларов, что на 2,9 выше показателя 2019-го.

Ранее доклад SIPRI показал, что Соединенные Штаты и Россия сохранили лидерство в экспорте оружия. США увеличили отрыв от России в торговле оружием. В период с 2015 по 2020 год Вашингтон нарастил экспорт вооружений и теперь его доля на рынке составляет 37 процентов. Поставки российских вооружений в тот же период сократились на 22 процента, теперь доля России на мировом рынке оружия составляет 20 процентов.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
США увеличили отрыв от России в торговле оружием
В мире выросли военные расходы
Российское оружие резко сдало позиции
Другие материалы рубрики
Экономика00:0323 марта

Клановая экономика

Россия ищет новый путь развития. Почему пример хотят взять с Кореи?
14:1522 апреля

Российским властям напомнили о крайнем сроке по мерам поддержки бизнеса

14:0622 апреля

В России сменился богатейший человек страны

13:3122 апреля

Россияне не смогли платить за четверть потребительских кредитов

Экономика00:0120 марта

Тонкий лед

Таяние ледников угрожает погубить планету. Но Россия может извлечь из этого выгоду
13:1922 апреля

Обсуждены мероприятия после ковида

13:0722 апреля

Появление «бунтарей с Reddit» в России назвали невозможным

13:2522 апреля

Альфа-Банк запустил новое приложение для инвестиций

Экономика00:0115 марта

Страна советов

Компании по всему миру теряют миллиарды из-за неудачных консультаций. Россия тоже в опасности
11:4322 апреля

Греф рассказал об избытке денег в мире

11:2122 апреля

Россиянам предсказали более медленный рост зарплат и всплеск цен

10:4322 апреля

Рост цен на главные продукты в России обогнал инфляцию почти в три раза

Россия
В России назвали психозом ситуацию вокруг Чехии
Путин объявил дни с 1 по 10 мая выходными
Как россияне будут отдыхать и когда выходить на работу?
Россиянин остался без гениталий после секса с тремя женщинами
«Миша, ты ни черта не понимаешь»
30 лет назад Горбачев в последний раз попытался спасти СССР. Но Союз все равно рухнул
Путин обсудил с Пашиняном ситуацию в Нагорном Карабахе
Молния убила женщину в российском городе
Все материалы
Мир
Сын погибшего при взрывах в Врбетице раскритиковал президента Чехии
В Германии медсестра подменила физраствором вакцину от COVID-19
Людской товар
В арабских странах веками процветало рабство. Почему его не искоренили до сих пор?
Президента Чехии уличили в создании угрозы для расследования взрывов во Врбетице
Белые страдания
Модные бренды публично осуждают рабство. Почему они до сих пор используют труд невольников в Китае?
Иран назвал условия возврата к ядерной сделке с США
Последствия взрывов складов боеприпасов в ВрбетицеРоссия выслала 20 чешских дипломатов
Взрывы, работа на спецслужбы и розыск диверсантов из России — из-за чего поссорились Москва и Прага
Все материалы
Бывший СССР
Накрывает войной
Перестрелки, ракетные удары и гибель детей: конфликт в Донбассе разгорается с новой силой
Потеряли границы
Как грузинские святыни оказались на территории Азербайджана из-за ошибок в советских картах
Познер покинул Тбилиси после протестов из-за его визита
Телеведущему припомнили слова о том, что Абхазия никогда не была частью Грузии
«Запад бросил белорусскую оппозицию»
Противники Лукашенко впервые не смогли вывести людей на улицы. Можно ли назвать это победой власти?
Все материалы
Экономика
Новые майские выходные назвали ударом по экономике
Путин пообещал новые выплаты россиянам с детьми
Что нужно знать о выплатах: сколько получат родители школьников, одинокие матери и беременные?
Сбер второй год подряд выплатит рекордные для российского рынка дивиденды
Конференция ЦИПР в Нижнем Новгороде, 2020 годЦентр притяжения
Как столица Поволжья превращается в российскую Кремниевую долину
Honda станет выпускать только электромобили
От утопии к реальности
Сотрудники ГАЗа при поддержке Олега Дерипаски изменят облик крупнейшего района Нижнего Новгорода
Набиуллина пообещала побороть инфляцию
Все материалы
Силовые структуры
«Они угрожали потерпевшим и свидетелям»
Как банда криминального авторитета держала в страхе целую воинскую часть на Алтае
Тайны следствия
Эти преступления поставили в тупик лучших следователей страны. Десятки лет они остаются нераскрытыми
ФСБ задержала консула Украины в Петербурге
Дипломат пытался получить секретную информацию. Его поймали с поличным
«Даже в 90-е бандиты себе такого не позволяли»
В Москве впервые за восемь лет убили вора в законе. Почему его называли агентом спецслужб?
Все материалы
Наука и техника
Россия начала масштабные военные учения в Крыму
«Это только усугубит неравенство»
 
В России назвали «козырь» на случай войны
Использование реактивного ранца при захвате судна показали на видео
Первый в мире человек в космосе Юрий ГагаринБремя первых
60 лет полету Гагарина: как СССР раньше США отправил человека в космос
Боевая техника ВМС США вблизи Ирана попала на видео
Танцор диско
Пьяный полицейский вершит справедливость и пытается найти себя. Обзор Disco Elysium: Final Cut
Все материалы
Спорт
Звезда НБА назвал заинтересованных в исчезновении афроамериканцев
Чемпионка UFC зачитала письмо ветерана ВОВ
«Он был Аленом Делоном нашего футбола»
Почему главный секс-символ советского спорта умер в нищете и одиночестве
Суперлигу посчитали попыткой уничтожить АПЛ
Ненависть без страха
Суперпринципиальный матч МЮ с «Лидсом» и лондонское дерби — главные интриги тура АПЛ
«Барселона» попробует удержать Месси урезанной зарплатой
Лучшие футбольные клубы Европы создали Суперлигу
Что известно о новом турнире для лучших команд мира и почему против него выступает УЕФА?
Все материалы
Культура
Умер любимый режиссер Квентина Тарантино
Свинью подложили
Материнство, драма и поросячий визг: российский документалист снял самый пронзительный фильм года
Актер из сериала «Глухарь» найден мертвым в Москве
«Росходилася с ним 17 раз, а на 18-й раз розошлися навсигда»
История неграмотной крестьянки в СССР, которая решила, что о ее невероятной жизни нужно снять фильм
Внучка Людмилы Гурченко заявила о пропаже драгоценностей артистки
Куш побольше
Стэйтем, реки крови и библия для уголовников: каким вышел новый фильм Гая Ричи «Гнев человеческий»
Умер писавший песни Селин Дион и Бонни Тайлер композитор Джим Стайнман
Все материалы
Интернет и СМИ
Мясников перечислил неочевидные факторы развития инфаркта
«Я буду сверху»
Порнозвезды штурмуют политику. Как они намерены менять мир и что предлагают избирателям?
Rambler&Co запустил новое приложение MediaUp
Владислав Иванов (Лелуш)«Он истощен. Это больше не смешно»
Россиянин случайно стал звездой в Китае и оказался в плену у продюсеров. Как его пытаются спасти?
Сайты РЖД и Кремля «упали» после новости о майских выходных
«Эти бредовые идеи не могут помочь»
Как журналисты годами убеждали мир, что ВИЧ не существует, а потом сами умерли от СПИДа
Минюст внес «Медузу» в список иностранных агентов
Все материалы
Ценности
Капиталина Большакова«Душа русской женщины тоскует по празднику жизни»
Почему внешность жен бандитов из 90-х стала модным трендом у российской молодежи
«Я удивлен, что у меня столько денег»
Как Барак Обама зарабатывает на роскошную жизнь после ухода с поста президента США
OnlyFans-модель Мари Новосад«Я несу в этот мир наслаждение»
Как россиянки научились зарабатывать миллионы на откровенных фото
Леди ГагаЕдиное целое
Как одежда шахтеров и военных заменила женщинам сексуальные платья
Все материалы
Путешествия
«Некоторые живут прямо на земле»
Свободные женщины, улыбчивые мужчины и бедные кварталы: чем россиянина удивила нетуристическая Азия
«Если вы их найдете, они вас убьют»
Как россиянин отправился на поиски настоящих дикарей в эквадорской Амазонии
«Буквально теряешь голову»
Таинственные пещеры, буйство ароматов и шумные рынки: зачем ехать в Турцию весной
Amelia Earhart (1898-1937), American aviator, smiling as she stands near her plane.«Иначе я перестану себя уважать»
Как знаменитая летчица боролась за права женщин, в одиночку перелетела Атлантику и погибла в небе
Все материалы
Из жизни
Полицейская чихуахуа не вынесла гибели хозяина и умерла в тот же день
Дорис Пейн«Я не жалею, что воровала. Я жалею, что меня поймали»
Как воровка всю жизнь крала драгоценности на миллионы долларов, но попалась на краже продуктов
Диетолог предупредила об опасности овсяной каши
«Он никогда никому не доставлял проблем»
Как бездомный унаследовал миллионы долларов, но так и не узнал об этом и умер под мостом
Разделенные при рождении близнецы нашли друг друга 36 лет спустя
«Узнавали, что я русский, разворачивались и уходили»
История бывшего сотрудника уголовного розыска о жизни в Кремниевой долине
Женщина сбросила 83 килограмма и рассказала свою историю похудения
Все материалы
Дилеры Aurus оценили в рублях 5,6-метровый броневик Senat
Модели Skoda, о которых вы не знали
Новозеландский внедорожник, стальные колеса Вермахта, боевая «черепаха» и другие машины
Maserati отметила 95-летие в автоспорте выпуском спецсерии F Tributo
Внедорожник Т-98 Комбат: огонь, батарея!
Видео: самый дорогой российский внедорожник за 18 млн рублей
Mercedes-Benz выпустил E-Class с расходом топлива 1,4 литра на 100 км
Лучшие из лучших: победители конкурса «Всемирный автомобиль года-2021»
Пять моделей 2021 года, которые признали лучшими на планете
Fiat оснастил стильный пикап на базе Jeep мощным мотором 1.3
Все материалы
Дом
Назад в прошлое
Француз решил построить настоящий средневековый замок. Что из этого вышло?
Королева кривой
Провокация и море бетона: как выглядят самые яркие проекты Захи Хадид
Прожиточный минимум
Какие квартиры можно купить в Москве по цене до пяти миллионов рублей
Достучаться до небес
10 самых необычных небоскребов будущего. Где их построят?
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы