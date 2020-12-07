Российское оружие резко сдало позиции

В 2019 году доля крупнейших российских компаний по производству на мировом рынке вооружений упала более чем в два раза — с 8,6 процента до 3,9 процента. Об этом свидетельствует новый доклад Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI).

Кроме того, в исследовании представлены только две российские компании, это «Алмаз-Антей» и «Объединенная судостроительная корпорация». Третий участник прошлого доклада «Объединенная авиастроительная корпорация» выбыла из списка 25 мировых лидеров.

Представитель SIPRI Александра Куимова указала, что российское оружие сдало позиции из-за конкуренции на внутреннем рынке и сокращении государственных расходов на модернизацию флота.

В общей сложности в 2019 году объем продаж оружия составил 361 миллиард долларов, что на 8,5 процента больше, чем в 2018-м. Пятерка крупнейших производителей составлена из американских компаний — это Lockheed Martin, Boeing, Northrop Grumman, Raytheon и General Dynamics.

Всего же 12 производителей из США обеспечивают 61 процент всех продаж компаний из топ-25. Второе место с 16 процентами занимают китайские производители, а третье (16 процентов) шесть компаний из Западной Европы.

Ранее сообщалось, что российский оружейный концерн «Калашников» подал заявку на регистрацию товарного знака для продуктов питания и лекарств, в том числе анчоусов, арахиса, грибов, креветок и сала.