«Калашников» станет производить сало и грибы

Оружейный концерн «Калашников» подал заявку на регистрацию своего товарного знака для продуктов питания и лекарств, следует из документов на сайте Федеральной службы по интеллектуальной собственности.

Если заявка будет одобрена, то концерн станет производить лекарства и БАДы, а также медицинскую аппаратуру. Кроме того, в списке есть продукты питания, например анчоусы, арахис, гуакамоле, грибы, креветки, моллюски, сало, салаты и другие.

В начале ноября стало известно, что занимавший должность замминистра транспорта России Алан Лушников получил контроль над группой компаний «Калашников». На рынке стоимость концерна оценивают примерно в миллиард рублей. До этого «Калашниковым» владел Алексей Криворучко, который в июне 2018 года стал заместителем министра обороны. В настоящее время концерн производит стрелковое и высокоточное вооружение, беспилотники, военные и гражданские катера.