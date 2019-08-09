«Калашников» придумал электромобиль

Концерн «Калашников» представил электромобиль.Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте госкорпорации «Ростех».

«Машина предназначена для предприятий, по территориям которых нужно передвигаться на значительные расстояния, а также для каршеринговых компаний», — говорится в сообщении. В «Ростехе» подчеркнули, что электромобиль может разгоняться до 80 километров в час, запас хода — 150 километров, мощность машины составляет 50 киловатт. Также автомобиль отличается плавностью хода и низкой пожароопасностью в случае аварии.

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В 2018-м «Калашников» продемонстрировал концепт электромобиля на базе кузова Иж «Комби». Он разработан с применением «инновационного инвертора», позволяющего развивать мощность до 1,2 МВт. Предполагается, что модель составит конкуренцию Tesla. Концерн уже договорился о поставках в ОАЭ.

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