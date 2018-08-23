«Калашников» представил конкурентов Tesla

Концерн «Калашников», входящий в госкорпорацию «Ростех», объявил о намерении конкурировать с ведущим мировым производителем электромобилей Tesla, сообщается на сайте концерна.

Соперничать с машинами Tesla, по замыслу концерна, должен будет новый электромобиль на базе кузова Иж «Комби», концепт которого продемонстрировали на форуме «Армия-2018».

«Мы говорим о том, чтобы составить конкуренцию именно Tesla, потому что в настоящее время это успешный проект в области электромобилей. Мы рассчитываем как минимум не уступать ему», — сказала директор по внешним коммуникациям «Калашникова» София Иванова.

Концепт-кар CV-1 на базе корпуса Иж «Комби» разработан с применением «инновационного инвертора», позволяющего развивать мощность до 1,2 МВт.

Оригинальный Иж «Комби» выпускался на Ижевском автомобильном автозаводе (ныне является дочерним предприятием «Автоваза») с 1973 по 1997 годы.

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