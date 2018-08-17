Илон Маск утомился

Глава Tesla пожаловался на сильное переутомление за последний год. В интервью The New York Times он рассказал, что ему приходилось проводить по 120 часов в неделю на работе.

«Прошлый год был самым трудным и болезненным для моей карьеры», — признался Маск во время беседы с представителями издания у себя дома в Лос-Анджелесе. «Были времена, когда я не покидал завод в течение трех или четырех дней, не выходя все это время на улицу. Все это происходило за счет времени, которое я мог бы потратить на детей и встречи с друзьями», — заявил он, добавив, что чуть не пропустил свадьбу брата и провел свой день рождения за работой.

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Издание также поинтересовалось, как подобный график сказывается на здоровье предпринимателя. «На самом деле все это не очень хорошо. У меня есть друзья, которые действительно были этим обеспокоены», — сообщил он. Одновременно с этим основатель Tesla заявил, что нередко встает перед выбором: не спать вообще или принимать снотворное, так как вследствие большого количества ночных смен он испытывает проблемы со сном.

Интервью вышло на фоне ажиотажа вокруг твита Маска. 7 августа он сообщил в своем Twitter о том, что намерен превратить Tesla из публичной компании в частную. Бизнесмен подробно описал The New York Times момент публикации сообщения. По его словам, в то утро он проснулся у себя дома со своей девушкой Граймс и отправился на утреннюю тренировку. Затем сел в Tesla Model S и поехал в аэропорт. По пути Маск и набрал текст сенсационного сообщения. Предприниматель также уверил, что на тот момент не был под воздействием наркотиков.

После публикации твита некоторые акционеры подали на Маска в суд, мотивируя свои действия тем, что понесли серьезные убытки из-за недостоверной информации. Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) тут же заинтересовалась, почему он публикует подобные заявления в социальных сетях, а впоследствии она направила в Tesla запрос касательно этого инцидента.

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