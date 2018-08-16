На Tesla завели дело

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США направила в Tesla запрос касательно заявления Илона Маска о превращении компании в частную. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

SEC запросила информацию у каждого из директоров Tesla. При этом нигде не уточняется, какие именно данные ее интересуют. Пресс-секретарь комиссии Джудит Бернс и представитель Tesla отказались от комментариев. В Bloomberg отметили, что разбирательство, вероятно, займет некоторое время.

Илон Маск подверг себя юридическому риску 7 августа, сообщив в своем Twitter о готовности выкупить Tesla по цене 420 долларов за акцию, после чего он добавил, что «финансирование обеспечено». Заявление спровоцировало сначала резкий рост акций на 10 процентов, а затем их падение.

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Позже некоторые акционеры Tesla подали иск против Маска, объяснив это тем, что они понесли значительные убытки из-за недостоверной информации. Тогда SEC заинтересовалась, почему глава Tesla выступил с таким заявлением не в официальном документе, а в Twitter. «Весь формат его заявления был весьма проблематичным и необычным», — пояснил бывший член комиссии Харви Питт.

Неделю спустя Маск был вынужден объяснить, что подтолкнуло его к принятию такого решения. Основанием стали разговоры с представителями суверенного фонда Саудовской Аравии, которые предложили помочь Tesla стать частной компанией. По словам бизнесмена, переход компании из одного статуса в другой обеспечит цене ее акций меньшие колебания. Одновременно с этим он подчеркнул, что решение еще не окончательное.

Агентство также отмечает, что Tesla может столкнуться с проблемами регулирования и за пределами расследования SEC. Компании, скорее всего, потребуется одобрение сотрудников национальной безопасности США, если переговоры с Саудовской Аравией пройдут успешно и она профинансирует сделку.

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