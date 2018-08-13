Раскрыт план по превращению Tesla в частную компанию

Суверенный фонд Саудовской Аравии Public Investment Fund (PIF) проводит переговоры c руководством Tesla о приобретении акций компании и может принять участие в ее выводе с биржи. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Ранее фонд купил пять процентов акций компании, заплатив более двух миллиардов долларов, и теперь заинтересован в новой сделке. Отмечается, что таким образом Эр-Рияд хочет обезопасить себя от рисков на рынке нефти. Агентство уточняет, что окончательное решение еще не принято, а размер инвестиций не определен.

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7 августа глава Tesla Илон Маск объявил в Twitter о планах выкупить акции компании за 420 долларов за штуку и превратить предприятие из публичного в частное. Потенциальная сделка по выкупу акций оценивается в 82 миллиарда долларов.

По словам Маска, биржевые торги мешают развитию компании. В частности, котировки ее акций подвержены слишком большим колебаниям. Кроме того, Tesla вынуждена отчитываться перед регуляторами и из-за этого принимать не всегда стратегически верные решения.

После этих постов группа акционеров Tesla подала иск против Маска в федеральный суд в Сан-Франциско. В частности, акционеры назвали недостоверной фразу о том, что финансирование делистинга обеспечено. Также истцы утверждают, что посты бизнесмена принесли им убытки.

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