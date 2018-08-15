Владельцы Tesla испугались Илона Маска

Два крупнейших инвестора Tesla сократили свои доли в компании более чем на 20 процентов. Как сообщает Bloomberg, сделали они это еще до того, как Илон Маск объявил о намерении превратить компанию в частную.

T. Rowe Price Group, один из крупнейших инвесторов Tesla, заявил о сокращении своей доли на 23,7 процента, в то время как другой — Fidelity Investment — на 21,1 процента. Так, у первого осталось 11,9 миллиона акций, у второго — 11,2 миллиона.

Материалы по теме Всех обули Они годами обманывали рынок и богатели. Теперь им грозит расплата

«Это было сделано во втором квартале 2018 года, еще до того, как основатель Tesla Илон Маск сделал сенсационное заявление о том, что намерен превратить компанию в частную», — подчеркнули в Bloomberg. Остальные инвесторы задались вопросом, впишутся ли впоследствии инвестфонды в новую систему частной компании.

13 августа стало известно, что суверенный фонд Саудовской Аравии, недавно выкупивший 5 процентов акций, рассматривает возможность выкупа дополнительной доли в Tesla и помощи с выводом компании с биржи.

О планах Илона Маска по превращению Tesla в частное предприятие стало известно 7 августа. Об этом он написал в Twitter и даже назвал цену — 420 долларов за одну акцию.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!