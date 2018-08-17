Илона Маска обвинили в шпионаже за сотрудниками

Компанию американского предпринимателя Илона Маска Tesla обвинили в шпионаже за своими работниками. Об этом заявил бывший сотрудник Tesla Карл Хансен, сообщает Reuters со ссылкой на его адвоката.

Хансен также уличил компанию Маска в бездействии после получения информации о возможной продаже наркотиков мексиканских картелей на одном из ее заводов.

В компании Tesla сообщили, что подошли серьезно к обвинениям Хансена и уже занялись расследованием. Однако в заявлении владельцев было отмечено, что часть претензий «абсолютная ложь», а некоторые просто не могут быть подтверждены.

Бывший сотрудник направил жалобу в Комиссию США по ценным бумагам и биржам 9 августа.

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16 августа на Tesla завели дело из-за твитов владельца о возможности превращения компании в частную. Некоторые акционеры Tesla подали иск против Маска, объяснив это тем, что они понесли значительные убытки из-за недостоверной информации. 7 августа предприниматель заявил о готовности выкупить Tesla по цене 420 долларов за акцию, что спровоцировало сначала резкий рост акций на 10 процентов, а затем их падение.

В середине августа два крупнейших инвестора Tesla сократили свои доли в компании более чем на 20 процентов до того, как Маск объявил о намерении сделать компанию частной.

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