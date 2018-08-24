Россия пристроила свой электрокар

Концерн «Калашников» договорился о поставке своих электромобиля и электромотоцикла в ОАЭ, говорится в сообщении компании.

Покупателем электромобиля UV-4 и электромотоцикла UM-1 выступит одна из ведущих производственных и инвестиционных компаний ОАЭ Mawarid Holding. Ожидается, что поставки начнутся уже в 2018 году.

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Соглашение было подписано в рамках международного форума «Армия-2018». Там же «Калашников» представил обе модели. UV-4 мощностью 68 лошадиных сил (50 киловат) рассчитан на четырех пассажиров. Без подзарядки он может преодолевать до 150 километров.

UM-1 способен развивать скорость до 100 километров в час и так же преодолевать 150 километров без подзарядки.

22 августа «Калашников» представил концепт электромобиля CV-1 на базе советской машины Иж «Комби». Концерн назвал его конкурентом электрокаров компании Tesla Илона Маска.

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