Россия пристроила свой электрокар

Концерн «Калашников» договорился о поставке своих электромобиля и электромотоцикла в ОАЭ, говорится в сообщении компании.
Покупателем электромобиля UV-4 и электромотоцикла UM-1 выступит одна из ведущих производственных и инвестиционных компаний ОАЭ Mawarid Holding. Ожидается, что поставки начнутся уже в 2018 году.
Соглашение было подписано в рамках международного форума «Армия-2018». Там же «Калашников» представил обе модели. UV-4 мощностью 68 лошадиных сил (50 киловат) рассчитан на четырех пассажиров. Без подзарядки он может преодолевать до 150 километров.
UM-1 способен развивать скорость до 100 километров в час и так же преодолевать 150 километров без подзарядки.
22 августа «Калашников» представил концепт электромобиля CV-1 на базе советской машины Иж «Комби». Концерн назвал его конкурентом электрокаров компании Tesla Илона Маска.