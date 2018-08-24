«Калашников» отказался смеяться над своим конкурентом Tesla

Российский концерн «Калашников» отрицает, что создал концепт-кар CV-1, который сделан на базе старого ИЖ-21252 «Комби», ради шутки. В компании заверили, что автомобиль поборется с конкурентами на мировом рынке электрокаров. Об этом рассказал пресс-секретарь концерна Марк Разенков в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Естественно, это никакая не шутка. Все, что мы хотели сказать, мы уже опубликовали на сайте», — заявил пресс-секретарь концерна, комментируя сомнения пользователей соцсетей и журналистов о том, что компания действительно создала концепт-кар для конкуренции с другими автомобильными компаниями.

Концепт-кар CV-1 на базе корпуса ИЖ «Комби» разработан с применением «инновационного инвертора», позволяющего развивать мощность до 1,2 МВт. Мощность автомобиля 220 киловатт. Запас хода — 350 километров. концерн утверждает, что электрический ИЖ разгоняется до 100 километров в час за шесть секунд. Компания представила разработку в четверг, 23 августа, и назвала ее реальным конкурентом автомобилям Tesla американского предпринимателя Илона Маска.

Оригинальный Иж «Комби» выпускался на Ижевском автомобильном автозаводе с 1973 по 1997 годы. сейчас завод входит в группу «Автоваз».

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