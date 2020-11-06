Бывший российский чиновник купил ключевой оружейный концерн

Занимавший должность замминистра транспорта России Алан Лушников получил контроль над группой компаний «Калашников». Бывший чиновник приобрел 50 процентов ООО «ТКХ-Инвест», которое владеет 75 процентами минус одна акция ключевого для страны оружейного концерна, сообщает «Коммерсантъ».
Остальные 25 процентов плюс одна акция, то есть блокирующий пакет, принадлежат «Ростеху». В госкорпорации утверждают, что не намерены снижать свою долю, поскольку считают компанию стратегическим активом.
До этого «Калашниковым» владел Алексей Криворучко, в июне 2018 года назначенный заместителем министра обороны. По сведениям источников издания, продать «Калашников» он решил для того, чтобы исключить конфликт интересов. Однако поиск покупателя затянулся на два года из-за сложности актива.
На рынке стоимость оружейного концерна оценивают примерно в миллиард рублей. Однако, как полагает один из экспертов, из-за высокой долговой нагрузки предприятий она могла стать ниже.
Сам Лушников не стал называть цену, но указал, что сделка носила денежный характер. По его словам, в рамках «Калашникова» предполагается выпускать не только оружие, но и гражданскую продукцию, такую как электротранспорт.
В настоящее время концерн производит стрелковое вооружение (95 процентов в стране), высокоточное вооружение, беспилотники, а также военные и гражданские катера.
Лушников с 2008 по 2010 год был замглавы Федерального агентства железнодорожного транспорта, в 2010-2012-м — помощником министра транспорта, затем до февраля 2017 года работал помощником вице-премьера Аркадия Дворковича. Позднее был назначен замминистра транспорта, откуда ушел в сентябре 2018 года.