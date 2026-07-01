Писатель Прилепин: Украина привозила на обмены пленными бездомных вместо военных

В начале конфликта на юго-востоке Украины представители Киева шли на обман и привозили на обмены пленными с Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР) бездомных и маргиналов вместо военнослужащих. Об этом стало известно из заявления Захара Прилепина, российского писателя и публициста, служившего в армии ДНР до СВО и в составе Росгвардии на спецоперации, его слова приводит ТАСС.

Как рассказал Прилепин, из-за этого на территории Украины оставались не только военные, но и разведчики.

Мы собираем реально пленных, вэсэушников, а они в Харькове просто собирают там в каком-нибудь бомжатнике несчастных пьяниц и везут нам их на обмен. И все. А наших ребят, бойцов и наших контрагентов, наших разведчиков держат дальше Захар Прилепин

Ранее вернувшийся из украинского плена житель Курской области Роман Ванин рассказал о пытках и издевательствах над россиянами. «Там и пальцы наживую резали, и трезубец на лбу выжигали», — заявил он.