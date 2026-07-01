В Калининграде пенсионерка поймала выпавшего из окна четвертого этажа ребенка

71-летняя женщина поймала ребенка, выпавшего из окна четвертого этажа в Калининграде

В Калининграде 71-летняя пенсионерка поймала выпавшего из окна четвертого этажа двухлетнего мальчика и получила травмы. Об этом сообщает региональный минздрав в официальном Telegram-канале.

Инцидент произошел 30 июня на улице Тургенева. Женщина и другие прохожие заметили в окне ребенка. Она успела вовремя отреагировать и подхватить мальчика, когда он сорвался с подоконника, существенно смягчив удар от падения.

Сигнал о случившемся поступил оператору скорой в 16:45, на место быстро прибыла бригада медиков. Мальчика доставили в детскую областную больницу, где у него не обнаружили внешних травм. Врачи проводят дополнительные обследования, включая компьютерную томографию. Спасшая мальчика пенсионерка получила травмы и была доставлена в больницу скорой медицинской помощи, где сейчас находится в отделении травматологии в удовлетворительном состоянии.

Как отмечается в сообщении Минздрава, именно благодаря быстрой реакции женщины удалось избежать трагедии.

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