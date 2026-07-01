Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:15, 1 июля 2026Бывший СССР

Названа причина вызова Залужного в Киев

Польский политолог Мишкевич: Зеленский вызвал Залужного в Киев из-за страха потери власти
Кристина Козлова (редактор)

Фото: Isabel Infantes / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский вызвал в Киев бывшего главнокомандующего Вооруженными силами республики (ВСУ) и посла страны в Лондоне Валерия Залужного, так как боится потерять власть. Об этом рассказал политолог Марек Мишкевич, его слова приводит РИА Новости.

«Выборы президента Украины назревают давно, все сроки прошли, и легитимность власти Зеленского вызывает множество вопросов даже на самой Украине. Неудивительно, что Владимир Зеленский постоянно думает о том, как сохранить власть», — пояснил Мишкевич.

Политолог подчеркнул, что президент Украины прежде всего опасается того, что именно военные могут отстранить его от власти. Как отмечал сам Зеленский, на настоящий момент военные обладают большой властью в стране, а Залужный является очень популярной фигурой как среди самих военных, так и в целом на Украине

Ранее стало известно, что во время визита в Киев Залужный заявил Зеленскому о намерении баллотироваться на пост президента Украины. Разговор состоялся перед отставкой премьер-министра Великобритании Кира Стармера

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В МИД прокомментировали участие Эстонии в атаке ВСУ на Санкт-Петербург

    Стало известно о гибели актера из «Бригады» и «Бумера»

    В Банке России не заметили роста производительности труда

    Российский дальнобойщик с 2005 года похищал и насиловал девушек

    В Госдуме поблагодарили генсека НАТО после слов о бессоннице из-за России

    Трамп ответил на вопрос о возобновлении войны с Ираном

    В России выставлен на продажу очень дорогой подозрительный Land Cruiser

    Известный юморист затосковал по выступлениям в Comedy Club и КВН

    В России вуз впервые отменил дипломные работы из-за использования ИИ

    В России прокомментировали подготовку НАТО массированного прорыва российской ПВО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok