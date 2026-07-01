Названа причина вызова Залужного в Киев

Польский политолог Мишкевич: Зеленский вызвал Залужного в Киев из-за страха потери власти

Президент Украины Владимир Зеленский вызвал в Киев бывшего главнокомандующего Вооруженными силами республики (ВСУ) и посла страны в Лондоне Валерия Залужного, так как боится потерять власть. Об этом рассказал политолог Марек Мишкевич, его слова приводит РИА Новости.

«Выборы президента Украины назревают давно, все сроки прошли, и легитимность власти Зеленского вызывает множество вопросов даже на самой Украине. Неудивительно, что Владимир Зеленский постоянно думает о том, как сохранить власть», — пояснил Мишкевич.

Политолог подчеркнул, что президент Украины прежде всего опасается того, что именно военные могут отстранить его от власти. Как отмечал сам Зеленский, на настоящий момент военные обладают большой властью в стране, а Залужный является очень популярной фигурой как среди самих военных, так и в целом на Украине

Ранее стало известно, что во время визита в Киев Залужный заявил Зеленскому о намерении баллотироваться на пост президента Украины. Разговор состоялся перед отставкой премьер-министра Великобритании Кира Стармера

