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15:19, 1 июля 2026Мир

США направили морпехов в Венесуэлу

США направили морскую пехоту в Венесуэлу для помощи после землетрясений
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)
СюжетЗемлетрясение в США

Фото: Marco Garcia / Reuters

Соединенные Штаты направили подразделение обеспечения морской пехоты в Венесуэлу для помощи стране после землетрясений. Об этом сообщило Южное командование вооруженных сил США в социальной сети X.

«В страну прибыло подразделение материально-технического обеспечения морской пехоты, которое доставило военные грузовики среднего размера, высокомобильные автомобили повышенной проходимости и военно-санитарную технику», — говорится в публикации.

Миссия отправившейся в Венесуэлу группы заключается в ускорении перемещения критически важных грузов и оборудования.

Серия мощных землетрясений произошла в Венесуэле в ночь на 25 июня. В стране зафиксировали подземные толчки магнитудой 7,2 и 7,5. В результате были разрушены сотни жилых домов, повреждены инфраструктура и больницы, а также пришлось закрыть главный аэропорт страны. Как минимум 1943 человека не удалось спасти, еще сотни получили ранения.

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