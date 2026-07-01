Связь роста интереса россиян к покупке велосипедов и ситуации с бензином опровергли

Связь роста интереса россиян к покупке велосипедов и ситуации с бензином в РФ опровергли

В некоторых Telegram-каналах появились сообщения, что на фоне дефицита бензина россияне начали скупать импортные велосипеды: их продажи в июне выросли в 2,3 раза по сравнению с маем. При этом источником информации указывается CDEK.Shopping.

На самом деле авторы каналов, которые распространяли эту информацию, решили поманипулировать приведенной CDEK.Shopping статистикой о росте июньского спроса на импортные велосипеды. Ни в одном официальном отчете ретейлеров не говорилось, что причиной роста числа покупок стала ситуация на АЗС. Эту связь искусственно додумали авторы Telegram-каналов для кликбейта. Эксперты отрасли назвали другую причину возникшего спроса на двухколесный транспорт: сезонный фактор и изменение потребительских привычек. «Велосипед становится не только спортивным инвентарем, но и альтернативой личному транспорту», — уточнили аналитики.

При этом никакой связи между ситуацией с бензином в России и ростом спроса на велосипеды нет, так как пик продаж велосипедов традиционно приходится на конец весны и начало лета. В крупном исследовании, опубликованном на ScienceDirect, авторы проанализировали математические модели спроса на велотранспорт. Было доказано, что при росте температуры воздуха выше плюс 15-20 °C интенсивность использования и покупок велосипедов возрастает в геометрической прогрессии. При этом спрос на двухколесный транспорт в РФ фиксировался еще до сложившейся ситуации с бензином, о чем свидетельствуют данные совместного исследования онлайн-гипермаркета «Всеинструменты.ру» и платформы «Авито Услуги».

«По итогам января-апреля 2026 года продажи велосипедов и самокатов среди компаний выросли до 6,5 раза в ряде регионов России по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Увеличение спроса может быть обусловлено расширением курьерской доставки, а также ростом спроса на услуги курьеров на микромобильных средствах передвижения», — сказано в тексте.

В статистике CDEK.Shopping речь шла конкретно об импортных велосипедах, а не о рынке в целом. Всплеск спроса на зарубежные модели напрямую связан с падением внутреннего производства в России. Российским заводам стало сложнее конкурировать, например, с китайскими производителями, чья продукция оказывается более доступной по цене. В итоге покупатели и ретейлеры переключились на импортные аналоги.

Фейковая информация не получила распространения в российских СМИ.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».