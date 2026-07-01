Появились подробности о состоянии потерявших при атаке ВСУ под Москвой младенца супругов

Потерявшие шестимесячного младенца при атаке ВСУ супруги из Егорьевска в тяжелом состоянии

Супруги, потерявшие шестимесячного младенца при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) по жилому дому в подмосковном Егорьевске, находятся в тяжелом состоянии. Родственница семьи поделилась, что пострадавшей женщине пытаются сохранить ногу от ампутации, такие подробности появились у портала Msk1.ru.

Женщина разъяснила, что у матери невыжившего ребенка множество травм, пневмоторакс, гемоторакс. Ее супругу отняли ступню. Старший шестилетний сын, который не получил ранений во время удара беспилотника, пребывает в тяжелом моральном состоянии.

Сейчас друзья и близкие объявили денежный сбор для помощи семье из Егорьевска.

До этого издание Daily Storm сообщило, что врачам якобы не удалось спасти женщину, пострадавшую при украинской атаке. Позднее ее свекровь эти данные опровергла. Она подчеркнула, что жительница Подмосковья жива.

В момент атаки семья спала на втором этаже дома. Дрон ударил по спальне, в которой находились мать и младенец. После атаки ребенка долго не могли достать из-под завалов — он получил сильные ожоги и не выжил.