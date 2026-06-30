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19:42, 30 июня 2026Россия

Родственница матери погибшего под Москвой при атаке ВСУ младенца опровергла ее смерть

Свекровь матери погибшего при атаке ВСУ на Егорьевск младенца заявила, что женщина жива
Евгений Фоменко
Евгений Фоменко (Редактор отдела «Россия»)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Получившая ранения мать шестимесячного ребенка, который стал жертвой удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по подмосковному Егорьевску, жива. Информацию о смерти Екатерины опровергла ее свекровь Марина Ю. в беседе с изданием «Подъем».

Ранее издание Daily Storm сообщило, что врачам якобы не удалось спасти женщину — при ударе ВСУ Екатерина получила открытую черепно-мозговую травму, ей также ампутировали обе ноги.

По словам родственницы, пострадавшая, а также ее супруг Олег, который тоже получил ранения при атаке ВСУ, живы. Врачи оценивают их состояние как стабильно тяжелое.

Сейчас мы только молимся, чтобы было все хорошо

Марина Ю.свекровь пострадавшей Екатерины

Ранее стало известно, что в момент атаки украинских беспилотников на Егорьевск семья спала на втором этаже дома. Дрон ударил по спальне, в которой находились мать и младенец. После атаки ребенка долго не могли достать из-под завалов — он получил сильные ожоги и не выжил.

Беспилотники ВСУ атаковали Подмосковье в ночь на 30 июня. Губернатор региона Андрей Воробьев заявлял, что один из украинских дронов упал на частный жилой дом, в результате чего здание загорелось. По последним данным, четыре человека получили ранения.

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