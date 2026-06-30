Стало известно о смерти матери погибшего под Москвой при атаке ВСУ шестимесячного ребенка

Daily Storm: Мать погибшего при атаке ВСУ на Подмосковье ребенка не выжила

Мать погибшего при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на подмосковный Егорьевск шестимесячного ребенка не выжила после полученных ранений. Об этом сообщило издание Daily Storm со ссылкой на источник.

По информации издания, в результате удара ВСУ женщина получила открытую черепно-мозговую травму, ей также ампутировали обе ноги. Врачам не удалось ее спасти.

Ранее стало известно, что в момент атаки украинских беспилотников на Егорьевск семья, состоящая из четырех человек, спала на втором этаже дома. Дрон ударил по спальне, где находились мать и младенец. В результате атаки ребенок получил сильные ожоги и не выжил.

ВСУ атаковали Подмосковье в ночь на 30 июня. По информации губернатора региона Андрея Воробьева, один из украинских беспилотников упал на частный жилой дом, в котором находились люди. После падения дрона здание загорелось, а четыре человека получили ранения.