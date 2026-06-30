Число пострадавших при ударе ВСУ по Подмосковью выросло

Число пострадавших при ударе ВСУ по подмосковному Егорьевску выросло до четырех

Число пострадавших при ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по подмосковному Егорьевску выросло до четырех. Об этом сообщил глава муниципального округа Дмитрий Викулов в своем канале в мессенджере Max.

«Пострадавшие с ранениями и травмами различной степени тяжести госпитализированы в Егорьевскую больницу, врачи оказывают им всю необходимую помощь», — говорится в сообщении.

Чиновник уточнил, что один из пострадавших от госпитализации отказался, необходимую помощь ему оказали на месте.

Ранее стало известно, что в подмосковном Егорьевске беспилотник упал на частный жилой дом, который в результате загорелся. Жертвой удара стал шестимесячный ребенок.