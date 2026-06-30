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15:06, 30 июня 2026Россия

Число пострадавших при ударе ВСУ по Подмосковью выросло

Число пострадавших при ударе ВСУ по подмосковному Егорьевску выросло до четырех
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Число пострадавших при ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по подмосковному Егорьевску выросло до четырех. Об этом сообщил глава муниципального округа Дмитрий Викулов в своем канале в мессенджере Max.

«Пострадавшие с ранениями и травмами различной степени тяжести госпитализированы в Егорьевскую больницу, врачи оказывают им всю необходимую помощь», — говорится в сообщении.

Чиновник уточнил, что один из пострадавших от госпитализации отказался, необходимую помощь ему оказали на месте.

Ранее стало известно, что в подмосковном Егорьевске беспилотник упал на частный жилой дом, который в результате загорелся. Жертвой удара стал шестимесячный ребенок.

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