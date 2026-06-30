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09:00, 30 июня 2026Россия

Шестимесячный ребенок стал жертвой атаки ВСУ в Подмосковье

Воробьев: Шестимесячный ребенок стал жертвой падения беспилотника ВСУ в Подмосковье
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Telegram-канал «Воробьёв LIVE»

В подмосковном Егорьевске шестимесячный ребенок стал жертвой атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ), трое человек пострадали. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в Telegram.

По его словам, в ночь на 30 июня беспилотник упал на частный жилой дом, в котором находились люди. В результате здание загорелось. Спасатели извлекли из-под завалов двоих взрослых и двоих детей. Младенца спасти не удалось. Пострадавшие госпитализированы. Сейчас врачи оказывают им всю необходимую помощь.

Воробьев добавил, что всего минувшей ночью средства противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы отразили атаку 60 беспилотников. Дроны уничтожены в Домодедово, Чехове, Дубне, Кашире, Воскресенске, Павловском Посаде, Одинцово, Бронницах, Раменском, Ступино, Коломне и Егорьевске.

В течение ночи и утра о попытках атаки беспилотников ВСУ на Москву сообщал мэр Москвы Сергей Собянин. Информацию о районах падения обломков и последствиях на земле он не приводил.

По данным Минобороны России, всего в ночь на вторник средства ПВО сбили над регионами 419 украинских дронов. Под удар попали Тамбовская, Тверская, Орловская, Рязанская и Липецкая области, Московский регион, Крым, Краснодарский край и другие субъекты.

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