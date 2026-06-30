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08:13, 30 июня 2026Россия

Число сбитых на подлете к Москве беспилотников превысило 50

Мэр Москвы Собянин: Средства ПВО сбили еще шесть летевших на столицу украинских БПЛА
Валерий Розенберг
Валерий Розенберг (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили еще шесть летевших на столицу украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин.

Таким образом, число уничтоженных за ночь на подлете к Москве БПЛА превысило 50 единиц и составило 56.

«Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал в блоге Собянин.

Ранее сообщалось, что российские средства ПВО за ночь с 29 на 30 июня сбили над регионами страны 419 украинских дронов. Под удар попали девятнадцать субъектов федерации, среди которых Тамбовская, Тверская, Орловская, Рязанская и Липецкая области, Московский регион, Крым и Краснодарский край. О каких-либо разрушениях на земле не сообщается.

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