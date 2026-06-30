Стали известны детали смертельного удара ВСУ по Подмосковью

«Осторожно, новости»: В момент удара ВСУ по дому в Подмосковье семья спала на втором этаже

Жертвой удара дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) по подмосковному Егорьевску стал шестимесячный ребенок, беспилотник атаковал жилой дом на улице Хлебникова. Детали смертельного налета приводит Telegram-канал «Осторожно, новости».

По информации издания, в момент атаки ВСУ семья, состоящая из четырех человек, спала на втором этаже дома. Дрон ударил по спальне, где находились мать Екатерина Б. и младенец. Ребенка долго не могли найти под завалами. В результате удара он получил сильные ожоги и не выжил.

Екатерина получила тяжелые травмы, врачи борются за ее жизнь. Ей ампутировали обе ноги и диагностировали открытую черепно-мозговую травму — она до сих пор не пришла в сознание. Глава семейства Олег Ю. также получил ранения, ему ампутировали ступню. Их шестилетний сын Матвей при атаке практически не пострадал, однако, как отметило издание, ребенок находится в тяжелом психологическом состоянии.

О смертельной атаке ВСУ на Московскую область стало известно 30 июня. Губернатор региона Андрей Воробьев сообщал, что ночью украинский беспилотник упал на частный жилой дом, в котором находились люди. В результате здание загорелось, четыре человека, в том числе двое детей, оказались под завалами.