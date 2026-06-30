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14:23, 30 июня 2026Россия

Стали известны детали смертельного удара ВСУ по Подмосковью

«Осторожно, новости»: В момент удара ВСУ по дому в Подмосковье семья спала на втором этаже
Евгений Фоменко
Евгений Фоменко (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Telegram-канал «Воробьёв LIVE»

Жертвой удара дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) по подмосковному Егорьевску стал шестимесячный ребенок, беспилотник атаковал жилой дом на улице Хлебникова. Детали смертельного налета приводит Telegram-канал «Осторожно, новости».

По информации издания, в момент атаки ВСУ семья, состоящая из четырех человек, спала на втором этаже дома. Дрон ударил по спальне, где находились мать Екатерина Б. и младенец. Ребенка долго не могли найти под завалами. В результате удара он получил сильные ожоги и не выжил.

Екатерина получила тяжелые травмы, врачи борются за ее жизнь. Ей ампутировали обе ноги и диагностировали открытую черепно-мозговую травму — она до сих пор не пришла в сознание. Глава семейства Олег Ю. также получил ранения, ему ампутировали ступню. Их шестилетний сын Матвей при атаке практически не пострадал, однако, как отметило издание, ребенок находится в тяжелом психологическом состоянии.

О смертельной атаке ВСУ на Московскую область стало известно 30 июня. Губернатор региона Андрей Воробьев сообщал, что ночью украинский беспилотник упал на частный жилой дом, в котором находились люди. В результате здание загорелось, четыре человека, в том числе двое детей, оказались под завалами.

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