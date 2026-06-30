Появились подробности о матери не выжившего при атаке ВСУ в Подмосковье младенца

Мать не выжившего при атаке ВСУ в Егорьевске младенца лишилась обеих ног

Мать не выжившего при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) в подмосковном Егорьевске шестимесячного младенца лишилась обеих ног. Такие подробности появились в Telegram-канале «Осторожно, новости».

По сведениям издания, 29-летняя жительница Подмосковья спала с ребенком на втором этаже дома на улице Хлебникова в момент, когда туда ударил украинский дрон. Младенца долго не могли найти под завалами, с тяжелыми ожогами его не успели довезти до больницы.

Матери ампутировали обе ноги, у нее открытая черепно-мозговая травма. Сейчас врачи делают все возможное, чтобы сохранить ей жизнь. Ее 35-летнему мужу отняли ступню. Еще один их ребенок — мальчик шести лет — практически не пострадал. Знакомые семьи предположили, что в момент атаки отец мог закрыть его своим телом.

Именно дошкольник, как утверждает «Осторожно, новости», впустил спасателей. Сейчас мальчик находится в тяжелом психологическом состоянии.