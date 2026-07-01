Молодежь нашла неожиданное место для поиска любви

NYP: Зумеры и миллениалы вышли на пробежки для поиска любви

Молодежь нашла неожиданное место для поиска романтических отношений. Подробности публикует New York Post (NYP).

Выяснилось, что одинокие зумеры и миллениалы вместо походов в бар и создания аккаунтов в дейтинг-приложениях выходят на пробежки, чтобы познакомиться с предполагаемым будущим партнером. Так, в Нью-Йорке появился беговой клуб Lunge Run Club, который предлагает спортсменам, находящимся в поиске любви, приходить на тренировки в черных вещах.

«Раньше люди встречались в церкви или на работе, а сейчас многие заботятся о здоровье и ставят это в приоритет, так что им проще найти единомышленников на тренировках. К тому же посещение баров и выпивка — это то, вокруг чего вращается социальная жизнь в Нью-Йорке, поэтому здорово иметь другое место для встречи с единомышленниками», — отметил основатель Lunge Run Club Стив Коул.

Отмечается, что аналогичные клубы существуют по всему миру.

В октябре 2025 года сообщалось, что россияне перестали искать любовь.