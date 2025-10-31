Ценности
14:51, 31 октября 2025ЦенностиЭксклюзив

Россияне перестали искать любовь

Twinby: Россияне перестали искать любовь в дейтинг-сервисах
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: oatawa / Shutterstock / Fotodom

Россияне внезапно полюбили одиночество. Об этом свидетельствуют результаты исследования дейтинг-сервиса Twinby, которые попали в распоряжение «Ленты.ру».

Выяснилось, что россияне перестали искать любовь: по данным опроса, более половины (56 процентов) мужчин не указывают в анкете прямое намерение найти партнера, а женщины делают это в 35 процентах случаев. Вместо этого анкеты наполнены расплывчатыми формулировками — «не знаю, посмотрим», «общение без ожиданий», «тусовки и легкость».

«Мы наблюдаем, как одиночество становится новой нормой — не как вынужденное состояние, а как культурный код. Сегодня проще сказать, что ты не хочешь серьезных отношений, чем признаться, что ты их ищешь», — отмечают эксперты сервиса.

Специалисты считают, что одной из причин тяги к одиночеству стала смена приоритетов. «Карьера, путешествия, свобода — для многих это не просто этап, а устойчивый жизненный выбор. Люди боятся потерять личное пространство, автономию, внутреннюю опору», — говорится в материале. Причем у зумеров запрос «без обязательств» встречается вдвое чаще, чем у миллениалов.

Ранее россиянкам объяснили популярность «традиционных жен».

