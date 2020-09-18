Путин предложил оборонным предприятиям нагулять «жирок»

Президент России Владимир Путин предложил предприятиям оборонно-промышленного комплекса (ОПК) оставлять себе часть прибыли от выполнения гособоронзаказа и таким образом нагулять «жирок». Об этом он заявил на заседании Военно-промышленной комиссии, сообщила пресс-служба Кремля.

По его словам, соответствующий вопрос нужно проработать: тема уже обсуждалась ранее, и глава государства считает подобный шаг правильным. Он обратился к участникам встречи с просьбой выдвинуть свои предложения по данному вопросу.

Президент также потребовал от оборонных предприятий соблюдать планы по увеличению доли производства гражданской продукции. По его словам, в перспективе это позволит российской оборонке получать дополнительные доходы, создать новые рабочие места, а также приобрести новые компетенции.

В целом, Путин в ходе заседания похвалил российскую оборонную отрасль. По его словам, российский ОПК производит действительно уникальные образцы вооружения, которые опережают зарубежные аналоги.

Путин регулярно затрагивает тему диверсификации производства на предприятиях российской оборонки. Президент лично следит за тем, чтобы соответствующие организации, среди которых, в частности, «Ростех» и другие госкорпорации, налаживали выпуск качественной гражданской продукции.