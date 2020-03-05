Российской оборонке простят долги на сотни миллиардов рублей

Российским предприятиям оборонно-промышленного комплекса (ОПК) спишут порядка 375 миллиардов рублей долгов. Об этом сообщил вице-премьер Юрий Борисов. Кроме того, такую же сумму задолженности реструктуризируют под три процента годовых на 15 лет, указывает РИА Новости.

«Это очень серьезная мера, которая позволит освободиться от огромных платежей банкирам, высвободить средства для собственного развития», — считает Борисов.

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Ранее Борисов говорил, что российские оборонные предприятия тратят слишком много средств на выплату кредитов банкам при исполнении гособоронзаказа. По его словам, предприятиям ОПК следует реструктуризировать свою задолженность на более выгодных условиях.

Летом прошлого года сообщалось, что общая сумма долгов отечественных оборонных предприятий составляет порядка 2,3 триллиона рублей. Долги начали копиться еще в 2000-х, когда годовой процент по кредитам доходил до 23 процентов. Предприятиям предоставляли государственную помощь, однако она не покрывала всех затрат.

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