Оценена боеспособность России

России удается сохранять высокий уровень боеспособности несмотря на то, что военный бюджет страны в разы меньше, чем, например, у США и НАТО. Такое мнение высказал вице-премьер Юрий Борисов. Его слова приводит ТАСС.

По его оценке, военные расходы США составят 750 миллиардов долларов в текущем году, НАТО — более триллиона долларов. «У нас объем бюджета в 12-14 раз меньше», — подчеркнул Борисов. Вице-премьер также сообщил, что Россия находится на шестом месте в мире по абсолютном объему средств, которые тратятся на вооружение. Приводя данные Стокгольмского международного института исследований проблем мира SIPRI, Борисов уточнил, что в 2018-м военные расходы страны составили 61,4 миллиарда долларов.

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В конце декабря 2019-го военные бюджеты России и США сравнивал министр обороны Сергей Шойгу. По его прогнозу, Россия в 2020 году опустится на девятое место в мире по военным расходам. Страна сохраняет военные расходы на прежнем уровне на протяжении нескольких лет, и падение связано с наращиванием финансирования «оборонки» другими странами.

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