Военные расходы России и США сравнили

В 2020 году военный бюджет США почти достигнет 750 миллиардов долларов — это в 16 раз больше, чем военные расходы России, и сравнимо с совокупным годовым бюджетом на оборону всех стран мира. Об этом пишет телеканал «Звезда» со ссылкой на заявление министра обороны Сергея Шойгу.

По словам главы Минобороны, Россия в 2020 году опустится на девятое место в мире по военным расходам. Страна сохраняет военные расходы на прежнем уровне на протяжении нескольких лет, и падение связано с наращиванием финансирования «оборонки» другими странами, пишет «Интерфакс».

Министр добавил, что власти страны сохраняют темпы перевооружения войск и создания современной военной инфраструктуры. Кроме того, в России продолжают решаться задачи социальной защищенности военнослужащих.

Шойгу напомнил, что в 2018 году Россия находилась в рейтинге по военным расходам на седьмом месте, а в нынешнем опустилась на восьмое.

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