Россия впервые за 20 лет снизила военные расходы

Военные расходы России в 2017 году снизились впервые с 1998 года. Об этом свидетельствуют цифры отчета Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI).

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По сравнению с 2016 годом Россия снизила военные расходы на 20 процентов, до 66,3 миллиарда долларов. «Модернизация Вооруженных сил остается приоритетом для России, однако военный бюджет был урезан в связи с экономическими проблемами, с которыми страна столкнулась в 2014 году.

При этом в странах центральной и западной Европы отмечается рост таких расходов — на 12 и 1,7 процента соответственно. Это связано с тем, что государства-члены НАТО договорились увеличить выплаты из казны на оборону. Всего члены альянса выделили в 2017 году на военные расходы 900 миллиардов долларов.

На первой строчке данного рейтинга закрепились США (610 миллиардов долларов), на втором месте оказался Китай (228 миллиардов), третью строчку заняла Саудовская Аравия (69,4 миллиарда). Россия оказалась четвертой, пятерку замыкает Индия (63,9 миллиарда долларов).

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