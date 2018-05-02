Российскую систему ПВО усилили искусственным интеллектом

Российские Воздушно-космические силы впервые испытали автоматизированную систему управления (АСУ) средствами ПВО с элементами искусственного интеллекта. Об этом газете «Известия» рассказали в Минобороны.

С принятием на вооружение новой АСУ, войска ПВО смогут реагировать на изменение обстановки в режиме реального времени, минуя этап анализа на командных пунктах — в настоящее время каждая зенитно-ракетная система и радиолокационный комплекс имеют собственные системы управления. Это очень важно при современных скоростях самолетов и высокой плотности воздушных атак.

АСУ-ПВО позволит уменьшить время принятия решения и облегчить распределение целей между средствами поражения.

Соединив воедино все типы систем ПВО и используя сильные стороны каждой, можно будет создать несколько рубежей обороны. Например, совместно использовать ЗРС С-400 «Триумф», эффективно работающие на больших высотах, и зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С», преимущества которого раскрываются в ближнем бою.

Это позволит эффективно уничтожать самолеты, отражать массированный удар крылатых и баллистических ракет, малоразмерные беспилотники и снаряды реактивных систем залпового огня, резюмирует издание.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!