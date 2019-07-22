Названы причины закредитованности российской оборонки

Закредитованность российских оборонных предприятий становится критичной — общая сумма долгов в этой сфере составляет 2,3 триллиона рублей. По данным «Новой газеты», существует несколько причин ухудшения финансового положения оборонно-промышленного комплекса (ОПК).

90 процентов всех кредитов оборонных предприятий приходится на Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК), Объединенную судостроительную корпорацию (ОСК), «Уралвагонзавод», «Высокоточные комплексы» и «Алмаз-Антей». Долги начали копиться еще в 2000-х, когда годовой процент по кредитам доходил до 23 процентов. Предприятиям предоставляли государственную помощь, однако она не покрывала всех затрат.

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Еще одной причиной большой закредитованности российской оборонки называется проблема ценообразования. Сейчас в России полностью утерян нормальный механизм достоверности расчета цены, поэтому заказчик (Минобороны) и исполнитель (промышленность) всегда конфликтуют в этом вопросе. «Правы все — и заказчик не может много платить, и исполнитель не может себе в убыток делать. Но нет арбитра для компромисса по цене, да и заказчик всегда сильнее», — сказал собеседник издания, знакомый с ситуацией.

Третья причина состоит в новых поправках к федеральному закону «О государственном оборонном заказе». Согласно ему, деньги, предназначенные для гособоронзаказа, теперь идут только на гособоронзаказ. Тут существует побочный эффект: предприятия не могут использовать деньги с отдельных счетов. Поэтому им приходится брать кредиты, при том что средства физически есть. По оценкам специалистов, на счетах компаний лежат сотни миллиардов рублей, и на эти суммы они снова берут кредиты.

Уровень квалификации отдельных руководителей на предприятиях и злоупотребление своими полномочиями являются четвертой причиной плохого финансового положения оборонки. Так, весной 2019 года Федеральная антимонопольная служба начала проверки 46 организаций, которые не представляют материалы для расчета цен на вооружение своевременно.

Кроме того, на предприятия ОПК некоторое давление оказали санкции, необходимость импортозамещения и диверсификации.

В декабре 2018 года вице-премьер Юрий Борисов сообщил, что российские оборонные предприятия тратят слишком много средств на выплату кредитов банкам при исполнении гособоронзаказа. По его словам, предприятиям ОПК следует реструктуризировать свою задолженность на более выгодных условиях.

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