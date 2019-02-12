Шойгу поставил задачи генералам

Вооруженные силы России должны быть готовы к расширению спектра военных конфликтов, заявил министр обороны Сергей Шойгу, открывая оперативно-мобилизационный сбор руководящего состава армии. Об этом сообщает «Интерфакс».

Шойгу привел в пример конфликт в Сирии. По его словам, это абсолютно другой тип вооруженной борьбы, резко отличающийся от классических войн, в которых участвовали регулярные армии.

«В войска и силы ежегодно поступает порядка двух с половиной тысяч новых и модернизированных образцов вооружения и военной техники. Совершенствуется организационная структура соединений и воинских частей», — продолжил глава Минобороны.

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Также он отметил растущее влияние высокоточного вооружения, систем разведки и радиоэлектронной борьбы, из-за чего, как утверждает Шойгу, «коренным образом меняется характер боевых действий, появляются новые элементы в работе командующих, командиров и штабов по управлению войсками и оружием».

В таких условиях, подчеркивает министр, от военного руководства требуются как обширные знания, так и способность следовать новым веяниям и понимать перспективы вооруженных сил.

В октябре прошлого года президент России Владимир Путин заявил, что уровень боевой и оперативной подготовки российских войск должен быть повышен, а в ноябре потребовал, чтобы в ближайшие годы доля современного вооружения и техники выросла как минимум до 70 процентов. Помимо этого, российский лидер говорил, что предприятия оборонки должны развивать производство умных и высокоточных ракет и боеприпасов.

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