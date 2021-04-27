В Пентагоне признали превосходство России над США

В Пентагоне признали, что Россия и Китай опережают США в области стратегического вооружения. Об этом во вторник, 27 апреля, заявил глава стратегического командования США адмирал Чарльз Ричардc, пишет РИА Новости.

Он посчитал превосходство России и Китая над США очень серьезным. Вашингтон не справляется со сдерживанием Москвы и Пекина межконтинентальными баллистическими ракетами Minuteman III, которые адмирал назвал «реликтами холодной войны».

По его словам, это ракеты из 70-х годов прошлого столетия, на них невозможно рассчитывать в 2020-2030-х годах. «Многие механизмы и детали этих ракет больше не изготавливают (...) Они устарели, компаниям невыгодно прилагать усилия для того, чтобы возобновить производство», — сказал Ричардс.

В настоящий момент американские ВМС владеют 18-ю стратегическими подводными ракетоносцами класса Ohio. На каждом из них есть по 24 ракеты Trident II. Ричардс заключил, что этого все равно недостаточно для противостояния России и Китаю.

Адмирал заявил, что с прошлого года концерном Northrop Grumman разрабатываются новые ракеты в рамках программы GBSD (Ground-Based Strategic Deterrent). На создание МБР было направлено из бюджета около 13 миллионов долларов.

Без современных, мощных и надежных МБР шахтного базирования США грозит поражение в третьей мировой войне, подытожил глава стратегического командования. США все это время занимались «косметическим ремонтом», в то время как Россия смогла модернизировать арсенал межконтинентальных ракет шахтного базирования на 80 процентов.

Ранее стало известно, что военные расходы в мире за 2020 год составили почти два триллиона долларов, что на 2,6 процента выше показателей 2019-го. Россия оказалась в пятерке лидеров. В числе первых стран также США, Китай, Индия и Великобритания.