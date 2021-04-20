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Трамп призвал США поладить с Россией

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Фото: @realdonaldtrump

Вашингтон должен наладить отношения с Москвой и президентом России Владимиром Путиным, а не подталкивать Россию к тесному сотрудничеству с Китаем. Об этом заявил бывший президент США Дональд Трамп в эфире телеканала Fox News, передает ТАСС.

«Быть в хороших отношениях с президентом Путиным — это отлично. Нам нужно вести дела с Россией, мы должны поладить с Россией вместо того, чтобы подталкивать Россию к Китаю», — призвал экс-глава Белого дома и добавил, что Москва и Пекин вместе набирают силу.

Трамп также прокомментировал приписываемые России связи с афганскими боевиками. По его словам, последние события подтверждают, что публикации в американских СМИ были вымыслом. «Теперь говорят, что все это ложь. Как и все остальное», — заключил Трамп.

В июне прошлого года The New York Times опубликовала заявления о том, что российская военная разведка тайно предлагала вознаграждение связанным с запрещенной в России террористической организацией «Талибан» боевикам за убийство военнослужащих коалиционных сил в Афганистане, в том числе ВС США и Великобритании. По данным издания, Москва ставила себе целью сорвать переговоры талибов и США. Однако в Белом доме уже тогда усомнились в подобных разведданных. В администрации президента США отметили, что каждый день от разведки поступают тысячи сообщений, которые подвергаются строгому контролю.

17 апреля 2021 года бывший помощник экс-президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Роберт О'Брайен призвал извиниться тех, кто обвинял Москву в связи талибами и назвал сведения об этом очень подозрительными.

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